شكرا لمتابعة خبر عن البيئة توضح أهداف تطبيق لائحة صيد الكائنات البرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهداف استراتيجية وراء تطبيق اللائحة لصيد الكائنات البرية والفطرية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر : "بهدف تعزيز حماية الحياة الفطرية .. بدأت وزارة البيئة في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أهداف تطبيق اللائحة لصيد الكائنات البرية والفطرية حماية البيئة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لممارسة هواية الصيد بطريقة آمنة، وتحديد أنواع الكائنات المحظور والمسموح صيدها، وتحديد كميات الصيد والحصص المحددة وتحديد مواسم وأوقات وأماكن الصيد البري، والمعدات المحظور استخدامها في الصيد، وضوابط منح التراخيص الخاصة بالصيد.

وأعلنت لائحة لصيد الكائنات البرية والفطرية، عن قائمة المخالفات والغرامات 5000 ريال (خمسة آلاف ريال) - غرامة مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها، و5000 ريال (خمسة آلاف ريال) - غرامة مخالفة الصيد في مواسم وأوقات يحظر الصيد البري فيها، و10000 ريال (عشرة آلاف ريال) – غرامة عدم حيازة ترخيص الصيد أثنا الصيد البري، و10000 ريال (عشرة آلاف ريال) - غرامة استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساعة، و20000 ريال (عشرين ألف ريال)- غرامة عرض الكائنات البرية المصيدة، و20000 ريال (عشرين ألف ريال)- غرامة بيع الكائنات البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها من دون ترخيص

كما تضمنت العقوبات، غرامة مالية لا تتجاوز 50000 ريال (خمسين ألف ريال)- غرامة عدم التقد باشتراطات ترخيص محازة الصيد البري المرخص وتقدر من المركز بحسب عدد االشتراطات وأهمية كل اشتراط، و50000 ريال (خمسين ألف ريال)- استخدام وسائل جذب الكائنات الفطري، و80000 ريال (ثمانية ألف ريال)- غرامة استخدام الأسلحة النارية في الصيد، و80000 ريال (ثمانية ألف ريال)- استخدام المواد الكيميائية والعقاقير المخدرة والسموم، و80000 ريال (ثمانية ألف ريال)- استخدام الغاز والدخان والآلات الكهربائية، و100000 ريال (مائة ألف ريال)- بنادق الرش (الشوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصايد والشرك، و100000 ريال (مائة ألف ريال)- استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة

وشملت العقوبات غرامة مالية لا تزيد على 1000000 (مليون ريال) وتقدر قيمة الغرامة تبعًا لجسامة المخالفة وفقًا لما يتم تحديده – غرامة إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية، وغرامة مالية لا تقل عن مبلغ 100000 ( مائة الف ريال) ولا تزيد عن مبلغ 1000000 (مليون ريال) – غرامة تشغيل مجازة صيد بري خاصة دون ترخيص ساري وتقدر اللجنة قيمة الغرامة لجسامة المخالفة تبعًا لجسامة المخالفة، وغرامة مالية لا تقل عن مبلغ 100000 ( مائة الف ريال) ولا تزيد عن مبلغ 1000000 (مليون ريال) – غرامة استخدام أو تأجير المزارع أو الاستراجات أو الأملاك الخاصة للصيد البري وتقدر اللجنة قيمة الغرامة لجسامة المخالفة تبعًا لجسامة المخالفة، وغرامة مالية لا تقل عن مبلغ 100000 ( مائة الف ريال) ولا تزيد على مبلغ 1000000 (مليون ريال) – غرامة استخدام كائنات فطرية حيولنية برية مجهولة المصدر أو تم الحصول عليها أو إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدمها داخل حيازات الصيد وتقدر اللجنة قيمة الغرامة لجسامة المخالفة تبعًا لجسامة المخالفة.