شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عسيري يوضح سبب تحول كورونا إلى جائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله عسيري، إن كورونا تحول إلى جائحة لأنه فيروس حيواني جديد لم يعرفه الجسم البشري سابق.

وأضاف عبدالله عسيري خلال حواره ببرنامج " في الصورة "، قائلا:" كورونا ليس له أجسام مضادة أو ذاكرة مناعية "، مشيرا:" إذا زادت مناعة الناس من ‎كوفيد19، انتهت الجائحة ".

‏وأوضح أن "كورونا" لدية آلية ذاتية لتصحيح أخطائه وطفراته القادمة قد تجعله أقل ضراوة في إصابة الجسم بالمرض،ولكن أكثر قدرة على الانتشار.

وتابع:" قد نجد أنفسنا مضطرين للتطعيم منه كل سنة لمواكبة تحوراته المتعددة ".