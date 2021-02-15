شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تفاجئ الجميع بموعد المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن موعد بدء المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا.

وأضافت وزارة الصحة:" ستبدأ المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢١م بالتوسع في: أولويات إعطاء الجرعة الأولى – التوسع في مناطق المملكة – زيادة المواعيد اليومية ".

ودعت وزارة الصحة، الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي، لأخذ اللقاح، ويأتي ذلك في ظل اهتمام وزارة الصحة بسلامة المواطنين والمقيمين.