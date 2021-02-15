شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الطالبة أريج توضح دوافع مشاركتها في جائزة حمدان آل مكتوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

حصلت الطالبة أريج بجوي على المركز الأول على مستوى الخليج في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم فئة الطالب المتميز.

وأوضحت أريج خلال استضافتها على قناة الإخبارية، إنها أصبحت الممثلة الرسمية للمملكة في منافسات دول مجلس التعاون، بعد حصولها على المركز الأول في المسابقة.

وأضافت أريج أنها حققت جميع المعايير اللازمة للمشاركة في الجائزة، من حيث التفوق الدراسي والمسابقات والمناسبات، والقضايا والسمات القيادية، والطلاقة والتعبير عن الذات، والتأثير في الآخرين، وكذلك من ناحية المواهب والهوايات.