شكرا لمتابعة خبر عن النقل: اعتماد اللون البرتقالي ليكون المعتمد لمركبات "السطحات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين، اعتماد اللون البرتقالي ليكون اللون المعتمد لمركبات السطحات، وذلك بعد ظهور نتائج التصويت على ألوان مركبات سحب السيارات بالمملكة.

وفي وقت سابق، أطلقت الوزارة استفتاء عبر "تويتر" على اللون المفضل من بين 4 ألوان لمركبات السطحات، والذي تضمّن: "الأزرق، والأزرق الفاتح، والأخضر والبرتقالي".

وحصل اللون البرتقالي على أعلى نسبة تصويت بـ 30%، تلاه الأزرق بنسبة 26.5%، ثم الأزرق الفاتح بنسبة تصويت بلغت 26%، فيما حصل الأخضر على نسبة 17.5%.