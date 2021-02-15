شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يكشف عن حلول لمواجهة مشاكل التسجيل في التطبيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف تطبيق توكلنا، عن حلول لمواجهة مشاكل التسجيل في التطبيق، مضيفا:" يمكن التواصل مباشرة مع الدعم الفني عبر القنوات الموجودة في الشاشة الرئيسة للتسجيل ".

وكان توكلنا، أكد أن صلاحية الموقع الجغرافي مطلوبة ولإتمام الموافقة عليها؛ ينبغي الذهاب إلى إعدادات الهاتف واختيار الترخيص، ثم الموقع الجغرافي، ويلي ذلك اختيار أيقونة السماح طوال الوقت، ثم التأكد من تشغيل خدمات الموقع للجهاز.

يذكر أن هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، أطلقت في مايو الماضي تطبيق توكلنا، ضمن دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.