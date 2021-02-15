بالفيديو.. التحالف: اعترضنا 345 صاروخًا حوثيًّا.. و515 طائرة مفخخة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقتل 700 عنصر من ميليشيا الحوثي خلال الـ4 أيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي في تصريح لقناة «العربية»: «إن الميليشيا الحوثية تكبدت أكثر من 700 قتيل في آخر 4 أيام»، مضيفًا أن التحالف اعترض أكثر من 345 صاروخًا باليستيًّا و515 طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية، مؤكدًا أن المدنيين والأعيان المدنية «خط أحمر».

وقال العميد المالكي: «إن التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي ويدعم الجيش اليمني بالقوة الجوية والمدفعية».

وتابع: «التحالف أكد أن الحل السياسي في اليمن هو الأفضل منذ بداية الأزمة، مشيرًا إلى أن العملية الهجومية للميليشيات الحوثية على مأرب تقوض كل الجهود»، لافتًا إلى أن العملية العسكرية جزء من الوصول للحل السياسي.

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