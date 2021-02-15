متابعة الدعوى المحالة للمحاكم العمالية.. «الموارد البشرية» تحدد آلية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية متابعة الدعوى المحالة إلى المحاكم العمالية.

وقالت الوزارة: إنَّه في حالة تحويل الدعوى إلى المحاكم العمالية يمكن للمدعي متابعة حالة الدعوى لدى وزارة العدل، وذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «العناية بالعملاء» التابع للوزارة عبر موقع «تويتر» مِن إحدى المستفيدات، قالت فيه: «في حالة انتهاء جلساتي في التسوية الودية دون فائدة؛ هل تتحول تلقائيًّا إلى محكمة عمالية أو أقدم مرة أخرى على المحكمة العمالية؟».

إلى ذلك تعد خدمة التسوية، أول مرحلة من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر، وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى إلى محكمة العمالية خلال (21) يومًا عمل من تاريخ أول جلسة.

اقرأ أيضًا:

«الموارد البشرية»: وفاة الزوجة تمنح العامل إجازة 5 أيام بأجر كامل