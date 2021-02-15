المرور: «5 تدابير» مطلوبة أثناء القيادة بجانب الشاحنات

نصح المرور السعودي بتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة، وإتباع التعليمات التي تسهم في تعزيز السلامة المرورية على الطريق.

وتتضمن محاذير القيادة بجانب الشاحنات، ترك مسافة كافية تسمح للمركبات الثقيلة بالتوقف، والابتعاد عن النقاط العمياء (النقاط التي لا يشاهدها السائق خلال جلوسه في مقعد القيادة ولا من خلال المرايا الجانبية)، وترك مسافة أكبر عند التجاوز، وإفساح المجال للمركبات الثقيلة عند الانعطاف، واستخدام إشارات التنبيه عند التجاوز.

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