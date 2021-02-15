بالفيديو.. مراكز «لقاحات كورونا» تستأنف العمل بعد وصول دفعات جديدة

استأنفت مراكز اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عمليات تطعيم المستفيدين بعد وصول دفعات جديدة من اللقاح.

وأسفرت جهود وزارة الصحة عن الحصول على كمية إضافية من لقاح فايزر وتوزيعها على كل مراكز اللقاحات في المملكة، وأعلنت الوزارة دراسة وتقييم لقاحات جديدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفق «العربية».

وعاد مركز اللقاحات في الرياض لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاحات، (للحصول على الجرعة الثانية) بعد توقف مفاجئ لعملية استيراد اللقاح إلى المملكة؛ بسبب مشكلات لدى الشركة الأمريكية الموردة للقاحات، ودعت وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطببق (صحتي) حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

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