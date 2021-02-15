5 خدمات إلكترونية تقدمها الأحوال المدنية عبر منصة «أبشر»

كشفت منصة «أبشر»، عن أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، والتي يتم إنجازها عبر منصة «أبشر».

ونشر الحساب الرسمي لمنصة «أبشر»، عبر موقع «تويتر» أهم تلك الخدمات الإلكترونية والتي جاءت كالآتي:

- إصدار سجل الأسرة.

- إصدار سجل الأسرة للأمهات.

- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

- التعريف بفرد الأسرة.

- تسجيل المواليد.

وأشارت المنصة إلى طريقة الوصل إلى تلك الخدمات والتي جاءت كالآتي:

- تسجيل الدخول لمنصة أبشر.

- الذهاب إلى محرك البحث.

- كتابة اسم الخدمة.

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