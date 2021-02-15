تطبيق «توكلنا»: هكذا تتصرف عند مواجهة صعوبة التسجيل

أوضح تطبيق «توكلنا» طريقة التصرف المناسبة، عند مواجهة أي مشاكل في التسجيل بالتطبيق.

وقال الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا على موقع «تويتر»: «في حال واجهت مشاكل في التسجيل؛ يمكنك التواصل مباشرة مع الدعم الفني عبر القنوات الموجودة في الشاشة الرئيسة للتسجيل».

كما جدد تطبيق توكلنا التذكير بأهمية موافقة المستفيد أثناء تحميله على «منح صلاحية دائمة للموقع الجغرافي».

وقال التطبيق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن «صلاحية الموقع الجغرافي» مطلوبة ولإتمام الموافقة عليها؛ ينبغي الذهاب إلى «إعدادات الهاتف»، واختيار «الترخيص»، ثم «الموقع الجغرافي»، ويلي ذلك اختيار أيقونة «السماح طوال الوقت»، ثم التأكد من تشغيل خدمات الموقع للجهاز.

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