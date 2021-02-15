سفير السعودية في الأمم المتحدة: لا نحتاج إلى «إذن» في الدفاع عن مصالحنا

شدد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، على أن المملكة لا تحتاج إلى إذن للدفاع عن مصالحها، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) هي منظمة إرهابية، ويتم التعامل معها على هذا الأساس.

وقال المعلمي في تصريحات للعربية: «لا نحتاج إلى إذن للدفاع عن مصالحنا، والحوثي منظمة إرهابية ونتعامل معها على هذا الأساس».

وأضاف: «المبعوث الأمريكي يعمل مع المبعوث الأممي لحل أزمة اليمن، والحل في اليمن لن يتم إلا دبلوماسيًّا.. دور إيران في اليمن تخريبي، والحل في اليمن يكمن في تفاهمات اليمنيين».

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