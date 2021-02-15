وزير الصحة: وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا.. سجلوا في «صحتي»

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الإثنين، وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى المملكة، وقال الوزير، عبر تويتر، وصلت دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض المملكة بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة، وأدعو الجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

ووجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق، رسالة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة بضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية ضد كورونا، قائلًا: «رجاء من القلب، بألا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد.. تحدٍّ كبير واجهناه معًا، وقطعنا فيه أشواطًا، وكان له في ذاكرتنا مكان.. ومرة أخرى، رجاء من القلب، بألا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد».