برنامج «حساب المواطن»: 4 خطوات لإضافة التابعين إلكترونيًّا

أوضح برنامج حساب المواطن، خطوات إضافة التابعين عبر البوابة الوطنية للبرنامج، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «كيف أقدر أضيف أحد التابعين؟».

ورد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، عبر موقع «تويتر»: «يمكنك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ)، عن طريق البوابة الالكترونية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)».

كما أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ39 «فبراير 2021م».

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق، إيداع 1.9 مليار ريال؛ وذلك لـ10.7 ملايين مستفيد، وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.

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