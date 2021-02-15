وزارة «البلديات والإسكان»: رصد 1021 مخالفةً لـ«تدابير كورونا»

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان رصد الفرق الرقابية بالأمانات والبلديات 1021 مخالفةً، تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

وأشارت الوزارة إلى إغلاق 487 منشأةً تجارية وغذائية مخالفة للبروتوكولات الصحية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين، خلال 20789 جولة رقابية.

وثمنت الوزارة استجابة المنشآت والعاملين فيها للحملات التوعوية وتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية مما انعكس إيجاباً على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة على مستوى مدن وأحياء وشوارع مدن المملكة.

وواصلت الوزارة حملاتها التوعوية والرقابية الميدانية المكثفة على المنشآت والمجمعات التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الوزارة النظر إلى أن الأمانات وبلدياتها التابعة بجميع مناطق ومحافظات المملكة مستمرة في تكثيف حملاتها التوعوية وجولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والاستراحات على مدار الساعة، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق أشد العقوبات بحقها.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.