السلام متنفس جديد لأهالي المجاردة

وقال مدير إدارة المشاريع ببلدية المجاردة المهندس مرعي زهير العمري أن مساحة الحديقة تبلغ نحو 59000م2 بقيمة إجمالية بلغت 4.5 ملايين ريال.
وقال العمري إن الحديقة تحتوي على ممشى مهيأ بطول 500 متر مع وجود منطقة أخرى للمشاة وممارسة رياضة المشي، كما تحتوي على نافورة كبيرة كمنظر جمالي وجذاب، وملاعب رياضية ومسطحات خضراء وجلسات بتصاميم متعددة، ومسرح كبير من الأحجار الطبيعية ومسجد ودورات مياه لخدمة مرتادي الحديقة.
وختم العمري بقوله إن الحديقة تعد متنفس جديد لأهالي المجاردة وزوارها وتحوي مواقع استثمارية جاري العمل على طرحها ضمن منصة فرص.
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