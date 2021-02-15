الجوفية تخنق حرازات جدة

تحاصر طفوحات المياه أكثر من 100 ألف نسمة من أهالي حي الحرازات بجدة، وتسببت في مشاكل بالحي امتدت إلى الطريق الرئيسي الذي أصبح مزعجا لأهالي الحرازات وعابريها.

ويؤكد الأهالي أن طفوحات المياه الجوفية تعد تشوها بصريا تدعي الأمانة أنها تقضي عليها.

تصريف الأمطار

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، أن الحل الجذري هو تنفيذ شبكة للصرف الصحي تمنع ظهور المياه الجوفية، مشيرا إلى أن العمل جار على تنفيذ مشروع لشبكة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية الربع الأول من العام الجاري 2021.

منظومة تغذية

أكدت شركة المياه الوطنية دراسة وتصميم الخطوط الرئيسية والفرعية والتوصيلات المنزلية للمياه بحي الحرازات، وبحسب مخرجات الدراسة فالحي يحتاج إلى منظومة لتغذية المنطقة بالمياه عن طريق الانحدار الطبيعي، إضافة إلى تنفيذ خط نقل مياه رئيسي ومحطة ضخ من خزانات قويزة إلى منطقة الحرازات وسيتم طرح المشاريع للتنفيذ وفق خطط وبرامج المشاريع التي تنفذها الشركة، أما ما يخص خدمة الصرف الصحي فقد تم عمل الدراسة اللازمة للحي ومستندات الطرح جاهزة بحسب الأولويات في خطط وبرامج مشاريع الشركة، وذلك بعد استكمال منظومة الصرف الصحي والمتمثلة في تنفيذ الخط الرئيسي بحي الحرازات والمحاميد ومحطتي المعالجة بحدا وبحرة.

خطورة كبيرة

تساءل محمد الغامدي أحد سكان الحي: أين أمانة جدة من طريق الحرازات الرئيسي والذي يعاني من المياه الجوفية غير الأحياء التي تنتشر فيها المستنقعات المائية وتشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، وأضاف محمد علي: المسؤولية لا تتحملها أمانة فقط، بل شركة المياه الوطنية هي من يتحمل تلك المشاكل، فلو أنهم قاموا بإيصال الصرف الصحي لكل منزل لقضينا على تجمعات المياه، وخصوصا أن الحرازات أصبحت من الأحياء المهمة بمدينة جدة وذات كثافة سكانية عالية وأحياء منظمة وواسعة وغير عشوائية.