الفيصل يستقبل سفيري السودان ونيبال

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهوية السودان لدى المملكة، عادل بشير. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل أمير مكة سفير جمهورية نيبال لدى المملكة، الدكتور ماهيندرا براساد سنغ راجبوت. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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