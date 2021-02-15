سياسي / بدء أعمال مؤتمر رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس



أنجامينا 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

بدأت أعمال الدورة السابعة العادية لمؤتمر رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس الأفريقي اليوم بالعاصمة التشادية أنجامينا، برئاسة الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، وبمشاركة قادة دول بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

وعبر الرئيس التشادي في كلمة خلال المؤتمر عن تضامنه الكامل مع أسر ضحايا الإرهاب في الاعتداءات الإرهابية الاثمة التي شهدتها منطقة الساحل، داعياً إلى مساعدة الشباب ودعم مشاريع التنمية المستدامة في الدول الخمس.

وتناقش الدورة على مدى يومين سُبل مكافحة الإرهاب، ودراسة الجماعات الإرهابية المنتشرة في دول الساحل، بالإضافة إلى التنسيق المشترك بين دول الساحل لتصدي للجماعات الإرهابية

وتأتي هذه القمة في وقت تواجه فيه مجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي مجموعة من التحديات الأمنية، تتطلب جهودا جديدة لمواجهتها خاصة الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

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22:29ت م

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