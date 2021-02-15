السعودية اليوم / المغرب تسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجلت المغرب 121 إصابة و 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 478595.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 459549. فيما بلغ عدد الوفيات 8491 وفاة .

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22:17ت م

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