السعودية اليوم / أمانة تبوك تنفذ جولات على المنشآت التجارية



تبوك 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

نفَّذت أمانة منطقة تبوك اليوم، 1135 جولة ميدانية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية.

وجرى خلال الجولات إغلاق (45) منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية، و (33) منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية، وإنذار (123) منشأة تجارية أخرى لعدم التزامها.

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22:08ت م

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