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شكرا لقرائتكم القبض على مواطن قاد مركبته بطريقة متهورة في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15
القبض على مواطن قاد مركبته بطريقة متهورة في عسير
عرض حياته وحياة الآخرين للخطر
متابعات الخليج 365 - عسير
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أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على مواطن وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسة في المنطقة.
قيادة بتهور:
وأوضح الحساب الرسمي للأمن العام على موقع تويتر، أن متابعات الخليج 365 الثلاثيني وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسية في منطقة عسير ، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، ونشر ذلك على مواقع التواصل.
إحالة المتهور للنيابة:
وشدد الأمن العام على أن ما فعله الشخص يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، حيث تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولوية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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