القبض على مواطن قاد مركبته بطريقة متهورة في عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - عسير

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أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على مواطن وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسة في المنطقة.

قيادة بتهور:

وأوضح الحساب الرسمي للأمن العام على موقع تويتر، أن متابعات الخليج 365 الثلاثيني وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسية في منطقة عسير ، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، ونشر ذلك على مواقع التواصل.

إحالة المتهور للنيابة:

وشدد الأمن العام على أن ما فعله الشخص يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، حيث تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولوية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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