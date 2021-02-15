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السفير المعلمي: لا نحتاج للإذن للدفاع عن مصالحنا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

السفير المعلمي: لا نحتاج للإذن للدفاع عن مصالحنا

أكد أن دور إيران في اليمن تخريبي

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد مندوب لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، اليوم الاثنين، أن المملكة لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها.

ميليشيا الحوثي إرهابية: 

وشدد المعلمي في مقابلة مع “العربية”، على أن ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية “ونتعامل معها على هذا الأساس”.

دور إيران تخريبي: 

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي يعمل مع المبعوث الأممي لحل أزمة اليمن، لافتًا إلى أن دور إيران في اليمن تخريبي.

وأوضح المعلمي أن الحل في اليمن يكمن في تفاهمات اليمنيين، “ولن يتم إلا دبلوماسيًّا”.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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