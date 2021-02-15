لقاء افتراضي في جامعة تبوك لإبراز جهود السعودية الإغاثية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

تنظم جامعة تبوك لقاءً افتراضيًّا مع المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، وذلك بعنوان “جهود المملكة في مجال العمل الإغاثي والإنساني حول العالم حقائق وتجارب”.

اللقاء غدًا:

ويعقد اللقاء يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء، فيما أوضحت جامعة تبوك أنه يمكن الحضور عبر اتباع الرابط: .



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