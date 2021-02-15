الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

محاضرة في أدبي الأحساء عن العلاقات الإنسانية في الفعل الأكاديمي

متابعات الخليج 365 - الأحساء

يستضيف النادي الأدبي في الأحساء الناقد الأكاديمي الدكتور عالي بن سرحان القرشي، في حديث عن العلاقات الإنسانية في الفعل الأكاديمي، حيث سيدير اللقاء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحيدري، عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء المقبل.

محاضرة افتراضية:

ويأتي ذلك ضمن برامج أدبي الأحساء الافتراضية عبر تطبيق (Zoom)، حيث سيكون رابط اللقاء متاحًا على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية.

جدير بالذكر أن أدبي الأحساء أعد خطة بالبرامج والأنشطة التي ستنفذ عن بعد؛ نظرًا للظروف الاستثنائية التي نمر بها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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