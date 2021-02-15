شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية من برنامج لقاحات «كورونا».. 18 فبراير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة بدء المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا بتاريخ 18 فبراير 2021، بالتوسع في أولويات إعطاء الجرعة الأولى، والتوسع في مناطق المملكة، وزيادة المواعيد اليومية.

ودعا المتحدث باسم الوزارة، الجميع إلى التسجيل في تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي:

http://onelink.to/yjc3nj

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أعلن اليوم (الإثنين)، وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض المملكة بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة.