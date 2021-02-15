السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 7351 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 7351 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 2,729,223 ، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات 93,835 .

// انتهى //

21:48ت م

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روما 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجلت إيطاليا 7351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 258 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 2,729,223 ، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات 93,835 .// انتهى //21:48ت م0209

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