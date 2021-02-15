السعودية اليوم / سفير المملكة يلتقي مدير جامعة السودان



الخرطوم 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم في الخرطوم ، مدير جامعة السودان الدكتور عوض سعد حسن والوفد المرافق له .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والثقافية ، وتعزيز التواصل بين المملكة والسودان في مجالات التبادل العلمي والأبحاث وتبادل الخبرات .

// انتهي//

21:18ت م

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