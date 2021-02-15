السعودية اليوم / إعلان المشروعات الفائزة بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في دورتها الثالثة



الدمام 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

أعلن الاتحاد العربي للتطوع أسماء الفائزين في النسخة الثالثة من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي، التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، وبرعاية جامعة الدول العربية بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر من كل عام.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أن المؤسسة أطلقت قلادتها لأفضل عمل تطوعي في نسختها الثالثة، على مستوى العالم بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، برعاية جامعة الدول العربية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في مصر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية، كمحكمين من مختلف الجهات والدول.

ونوه الأنصاري إلى أنه بعد فرز المشروعات التي حصلت على أعلى الدرجات من قبل فريق التحكيم، تبين أن بعضها حاز على نقاط متشابهة، وبعد المراجعة قررت اللجنة أن يكون هناك "فائز مكرر" في بعض المجالات, حيث توزعت جوائز المسابقة على ستة مجالات، هي : البيئة والمياه، والتعليم، والتراث والثقافة والفنون، والتمكين الاقتصادي، والصحة، والتسويق والإعلام الاجتماعي.

وفي مجال البيئة والمياه، فاز من المنظمات، "صدقات الخيرية" من السودان، ومؤسسة Fundacion Comunitaria Mallnalco من المكسيك ، وفي الفرق والأفراد فازت Bassita من مصر، وفي المؤسسات الحكومية والتجارية فاز " الوقف العلمي" بجامعة الملك عبد العزيز.

وفي مجال التعليم (منظمات)، فازت Corporaclon casa mla من كولومبيا، ومن الفرق والأفراد، فاز "داري نقري صغاري" من تونس، والحكومي والتجاري فازت مدرسة "المبدعون الابتدائية الأهلية" من العراق.

وفي مجال التراث والثقافة والفنون (منظمات) فازت الجمعية الكندية الثقافية من تونس، ومن الأفراد والفرق فاز متحف صالح الحسن من البحرين، ومن الحكومي والتجاري فاز مركز الحفني للموسيقى من مصر.

وفي مجال التمكين الاقتصادي، فاز من المنظمات مؤسسة "موصل سبيس لريادة الأعمال" من العراق، ومن الفرق والأفراد فاز " كرافي لدعم المطلقات من القاصرات والمرأة المعيلة " من مصر، ومن الحكومي والتجاري فازت مؤسسة القيادة العامة لشرطة الشارقة من الإمارات.

وفي مجال الصحة، فاز من المنظمات جمعية الهلال الأحمر من فلسطين، ومن الفرق والأفراد فازت مبادرة "هيلثي نيوترشن" من الأردن، ومن الحكومي والتجاري فازت هيئة الصحة بدبي من الإمارات.

فيما فاز في مجال التسويق والإعلام الاجتماعي، من المنظمات مبادرة "منصة التطوع" من السودان، ومن الفرق والأفراد فريق "ذي الأيدي التطوعي" من العراق، ومن الحكومي والتجاري كلية المجتمع بجامعة الملك سعود.

وهنأ الدكتور الأنصاري الفائزين على ما قدموه من مبادرات ومشاريع نوعية، أثمرت عن فوزهم بالقلادة، مبيناً أن المسابقة تأتي ضمن أهداف المؤسسة؛لنشر ثقافة العمل التطوعي في الدول العربية خصوصا والعالم بشكل عام، وتحفيز المتطوعين على الابتكار والإبداع بالعمل التطوعي وتطويره .

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21:03ت م

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