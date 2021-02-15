السعودية اليوم / أمانة القصيم تغلق منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية



بريدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

أغلقت أمانة منطقة القصيم خلال الخمسة الأيام الماضية (97) منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة

وكثفت فرق الأمانة أعمال الرقابة على المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية، منفذة (14,600) جولة رقابية ، رصدت خلالها (134) مخالفة .

ووجهت الأمانة بتفعيل تطبيق توكلنا؛ للدخول إلى المقرات والمباني البلدية، بالإضافة إلى إلزام المنشآت التجارية بمتابعة تفعيله قبل الدخول للمنشأة.

// انتهى //

20:53ت م

0202



بريدة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة القصيم خلال الخمسة الأيام الماضية (97) منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).وكثفت فرق الأمانة أعمال الرقابة على المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية، منفذة (14,600) جولة رقابية ، رصدت خلالها (134) مخالفة .ووجهت الأمانة بتفعيل تطبيق توكلنا؛ للدخول إلى المقرات والمباني البلدية، بالإضافة إلى إلزام المنشآت التجارية بمتابعة تفعيله قبل الدخول للمنشأة.// انتهى //20:53ت م0202

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