السعودية اليوم / نادي الصقور السعودي يعلن إلغاء سباق الملواح



الرياض 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

أعلن نادي الصقور السعودي إلغاء سباق الملواح، الذي ينظمه النادي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على أرض المهرجان في ملهم.

يأتي ذلك امتثالاً من النادي للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس

// انتهى//

20:53ت م

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الرياض 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسأعلن نادي الصقور السعودي إلغاء سباق الملواح، الذي ينظمه النادي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على أرض المهرجان في ملهم.يأتي ذلك امتثالاً من النادي للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.// انتهى//20:53ت م0200

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