السعودية اليوم / لبنان تسجل 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 1739 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 245121، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى4037 .

// انتهى //

20:33ت م

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بيروت 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 340861 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 245121، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى4037 .// انتهى //20:33ت م0199

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