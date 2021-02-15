السعودية اليوم / "البيئة "بسراة عبيدة تنفذ حملة لزراعة 2500 شتلة



ظهران الجنوب 03رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

بدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة سراة عبيدة اليوم، تنفيذ حملة التشجير لزراعة 2500 شتلة من السدر البري ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء "التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومشاركة الفرق التطوعية.

وأوضح مدير المكتب المهندس سعد القحطاني, أن الحملة ستبدأ مرحلتها الأولى بفرع الكلية بالمحافظة, وتستهدف زراعة أكثر من 20 ألف شجرة في المحافظة، حيث انطلقت الحملة من القطاع الصحي بتهامة قحطان من خلال زراعة أكثر من 500 شجرة من البيئة المحلية وانبثقت من خلالها مبادرة تشجير أسوار وفناء كلية التقنية للبنات بالمحافظة كشراكة مجتمعية.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء، والحد من التصحر، وخفض معدلات التلوث البيئي للحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي، من خلال التوسع في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة، مؤكداً أنّ هذه الجهود تأتي مكملة لأهداف الوزارة في الحفاظ على البيئة.

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19:59ت م

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