شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطبيق «توكلنا».. شرط دخول المنشآت الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصبح تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات التي تطلب الجهات الرسمية والخاصة تفعيلها لدخول مقراتها؛ وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

• كيف أسجل في تطبيق توكلنا؟

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

• التسجيل حال عدم وجود حساب أبشر

أوضح تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة كيفية تفعيل الحساب على التطبيق حال عدم وجود حساب على منصة “أبشر”.

وأبان تطبيق توكلنا أن من ليس لديه حساب في أبشر من المواطنين أو المقيمين عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر من خلال خدمة في أبشر باسم “تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا”، وبعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل بتوكلنا.

• أكواد تطبيق توكلنا ومعانيها

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق “توكلنا” كان قد كشف عن الأكواد الملونة ومعانيها، بعد إضافة لون لحالة “محصن” لمن يحمل الجواز الصحي.

وأوضح التطبيق أن اللون الأخضر يعني أن الشخص سليم صحيا ويسمح له بالخروج، والأحمر سليم صحيا لكن ممنوع الخروج عند وجود منع تجول.

وأشار إلى أن اللون البرتقالي مخالط ويسمح له بالخروج لكن يمنع الدخول لمقرات العمل والأماكن العامة المغلقة، فيما يعني اللون البني أن الشخص مصاب بفيروس كورونا وممنوع من الخروج بتاتاً، والأزرق والبنفسجي قادم من السفر من الخارج وممنوع الخروج بتاتاً.

• إثبات الحالة الصحية للأطفال والمسنين

وكشفت تطبيق توكلنا أيضا عن آلية تحديث الحالة الصحية للأطفال والمسنين، وكذلك تحديث موقع السكن والمؤهل العلمي.

وأوضح التطبيق، أن البيانات الشخصية في لوحة بيانات توكلنا تعتمد على البيانات الشخصية في أبشر فعند تعديلها في أبشر تُعدل آلا في تطبيق توكلنا.

وفيما يتعلق بتحديث الحالة الصحية لكبار السن أوضح أن بإمكانهم إثبات حالتهم الصحية عبر التسجيل في تطبيق توكلنا، والدخول باستخدام جوال أحد المرافقين.

كما يمكن إثبات الحالة الصحية للأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم، عن طريق خدمة بطاقة الوضع الصحي وذلك بالدخول إلى الخدمات، ثم خدمات التابعين، ثم بطاقة الوضع الصحي وسيتم عرض الحالة الصحية للتابعين.

وأوضح تطبيق توكلنا أنه يمكن أيضاً تحديث موقع السكن في تطبيق توكلنا، مشيرا إلى أنه يُسمح بتحديث موقع السكن مرة واحدة في اليوم.

• تصريح تجمع حكومي أو تجاري

كما حددت إدارة تطبيق توكلنا متطلبات الحصول على تصريح تجمع حكومي أو تجاري، وعدد تصاريح التجمع المسموح للشخص بطلبها على مدار اليوم.

وأوضح الحساب الرسمي للتطبيق أن متطلبات الحصول على تصريح تجمع حكومي أو تجاري تتمثل في (كتابة اسم مقر التجمع، تحديد عدد الزائرين أو الموظفين المسموح به في المكان، إضافة الأشخاص المفوضين بالاطلاع على التصريح (وهذا اختياري)، تحديد نصف القطر التقريبي للمكان (بحد أدنى 200 متر)، تحديد الموقع على الخارطة، ثم طلب تصريح).

وشددت إدارة التطبيق على أنه يسمح بطلب خمسة تصاريح تجمع، كحد أقصى في اليوم الواحد.

• تفعيل الوضع الحذر في توكلنا

كما أوضحت إدارة تطبيق “توكلنا”، طريقة تفعيل خدمة “الوضع الحذر”، وهي إحدى الخدمات الاحترازية، التي ترسل إشعارا فوريا، عند الاقتراب من المخالطين أو المصابين بفيروس كورونا.

ونوهت إدارة التطبيق عبر حسابها الرسمي في “تويتر” إلى أن خاصية الوضع الحذر تعمل بتقنية البلوتوث.

وأشارت الإدارة أنه يمكن تفعيل خاصية الوضع الحذر من خلال الخطوات التالية: فتح التطبيق ثم التوجه إلى الخدمات واختيار الوضع الحذر من خدمات الصحة، ومن ثم الضغط على أيقونة التفعيل.

• إنشاء واستعادة كلمة مرورك في توكلنا

في سياق متصل، أوضحت إدارة تطبيق “توكلنا” طريقة إنشاء وإستعادة كلمة المرور لمستخدمي التطبيق، في ظل اشتراط الوزارات والجهات الحكومية والمولات التجارية تحميل التطبيق لدخول مقارها.

وقالت إدارة التطبيق إنه لإنشاء كلمة المرور يشترط ما يلي:

– يجب ألا تقل عن 8 خانات

– رقم واحد (على الأقل)

-حرف صغير واحد (على الأقل)

– حرف كبير واحد (على الأقل)

– لغة الإدخال يجب أن تكون الإنجليزية

وشرحت الإدارة طريقة استعادة كلمة المرور والتي تمثلت خطواتها في:

– اضغط على نسيت كلمة المرور بعد فتح صفحة الدخول الرئيسية للتطبيق.

– ادخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

– ادخل رمز التحقق المرسل إلى جوالك.

– ادخل كلمة المرور الجديدة التي يجب أن تتكون من رموز وحروف كبيرة وصغيرة وأرقام، ثم ادخل تأكيد كلمة المرور الجديدة.

• توكلنا شرط لدخول عدد من المقرات والهيئات

في سياق متصل، اشترطت العديد من الجهات الرسمية والحكومية تفعيل تطبيق توكلنا للدخول، ومنها الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف، حيث اشترطت تفعيل تطبيق “توكلنا” لدخول مقر المكتبة، تحقيقاً للأمن الصحي وتطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشددت مكتبة الحرم المكي على ضرورة الالتزام بالتوجیھات الصحیة والتقید بما تصدره الجھات المسؤولة ذات العلاقة، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

جدير بالذكر ، أنه قد تم تعميم اشتراط تطبيق توكلنا للدخول إلى المقار الحكومية والأسواق التجارية وغيرها من المنشآت وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا .

ومن ضمن الجهات التي اشترطت تفعيل تطبيق توكلنا “فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران والشرقية والقصيم، ومكة المكرمة، كذلك مقرات تعليم الحدود الشمالية، وتعليم نجران، وأيضا أمانة وبلديات الحدود الشمالية، مقرات تعليم الباحة، وأيضا مقرات الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، وكذلك مقرات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفروعها، ومقرات وزارة العدل والمحاكم والمرافق العدلية”.