شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد والرئيس الروسي يؤكدان مواصلة دعم استقرار أسواق البترول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها

• بحث المستجدات الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا المشتركة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.