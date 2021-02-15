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محمد بن سلمان وبوتين يؤكدان مواصلة التنسيق لدعم استقرار أسواق البترول

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شكرا لقرائتكم وبوتين يؤكدان مواصلة التنسيق لدعم استقرار أسواق البترول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

محمد بن سلمان وبوتين يؤكدان مواصلة التنسيق لدعم استقرار أسواق البترول

ناقشا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

متابعات الخليج 365 - واس

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.

استعراض العلاقات: 

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أسواق البترول: 

وتم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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