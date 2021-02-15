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حملة للرضاعة الطبيعية في تخصصي تبوك

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

حملة للرضاعة الطبيعية في تخصصي تبوك

تقديم استشارات طبية للحوامل والمرضعات

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

العناوين الفرعية

فعّلت إدارة دعم الرضاعة الطبيعية بالشؤون الصحية بمنطقة تبوك حملة الرضاعة الطبيعية 2021 بعنوان “الرضاعة الطبيعية لك ولطفلك”، وذلك للأسبوع الثاني في مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك، وسط تقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية من تباعد وارتداء الكمامات.

حملة الرضاعة الطبيعية: 

وقالت المنسقة الطبية للحملة مريم رشاد الحويطي: إنه تم تفعيل حملة الرضاعة الطبيعية، وتستهدف السيدات الحوامل وكذلك المرضعات، وتم تبيين فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل وأسس الرضاعة الطبيعية وكيفية وحقائق عن الرضاعة الطبيعية وتبيين دور إدارة الرضاعة الطبيعية.

إقبال كبير: 

وبينت الحويطي أن الحملة والمعرض المصاحب لها وجدا إقبالًا كبيرًا من قبل مراجعات المستشفى، وتم الإجابة على الاستفسارات وتقديم الحلول الطبية لهن.

 

حملة للرضاعة الطبيعية في تخصصي تبوك - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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