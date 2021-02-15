الخيري مديرًا لفرع الشؤون الإسلامية في عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، قرارًا بتكليف الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري مديرًا عامًّا لفرع الوزارة في منطقة عسير.

تطوير العمل الإداري:

ويأتي القرار في إطار حرص وزير الشؤون الإسلامية على تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتدوير القيادات الإدارية، للإسهام في إيصال رسالة الوزارة الدعوية والتوعوية، والقيام بواجبها تجاه المجتمع بما يحقق الرسالة والأهداف العامة لها.



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