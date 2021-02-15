جندي بالحد الجنوبي يروي قصة فقدانه لساقه في معارك الشرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

روى الجندي تركي الشمري أحد أبطال الحد الجنوبي قصة فقدانه لساقه اليمنى في أرض البطولات ومعارك الشرف بالحد الجنوبي؛ إثر تعرضه لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية الإرهـابية.

وقال تركي الشمري خلال مداخلة ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن ساقه بُترت في ساحة المعركة بعد تعرضه لإطلاق نار من سـلاح “آربيجيه”، مبيناً أنه حاول الرد على العدو إلا أن قوته البدنية لم تساعده.

وأضاف أن قدمه اليسرى تعرضت للكسر أيضاً، ونقل إلى المستشفى بمساعدة زملائه ومن ثم تم إخلاؤه إلى أحد المستشفيات بألمانيا لإتمام رحلته العلاجية، مبيناً أن الوطن يستحق الكثير.

ونوه إلى أن معنويات الجنود في السماء وكل منهم يريد أن يفدي زميله بنفسه، مؤكداً أنه مستعد للرجوع إلى أرض المعركة متى ما طُلب منه ذلك، موجهاً في الوقت نفسه رسالة لزملائه المقـاتلين قائلاً:” أنتم الدرع المنيع”.

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