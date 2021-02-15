وزير الصحة يعلن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا، الأمر الذي يضع خطة الدولة لمكافحة الجائحة على مسارها الصحيح.

التسجيل عبر تطبيق صحتي:

وقال وزير الصحة: وصلت دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض المملكة بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة. أدعو الجميع للتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة دعت الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم- بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدةً مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

جدولة المواعيد عبر تطبيق صحتي:

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع كافة إلى الاستفادة من خدمات عيادات “تطمن” التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل: (ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتةً النظر إلى أن العيادات يُمكن زيارتها دون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم أمس عن إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي، وأكدت كذلك أنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقًا للجرعة الأولى بعد تاريخ 18/ 2/ 2021م عبر تطبيق صحتي.

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