النظام التقاعدي الجديد في المملكة العربية السعودية 1442

نظام التقاعد العسكري الجديد 1442، هو أحد الأنظمة التي استحدثتها وزارة الخدمة المدنية السعودية، وذلك بهدف تطور وتنمية منظومة العمل الشاملة والوظائف الحكومية التي تتبع كافة مؤسسات المملكة الحكومية، بالإضافة إلى المحافظة على مستوى معيشي راق ويتناسب مع أسر الأشخاص المتقاعدين من المجال العسكري، لذا سوف نعرض لكم في مقالنا هذا كافة تفاصيل نظام التقاعد العسكري 1442.

نظام التقاعد العسكري الجديد 1442:

إذا كنت لم تسمع عن نظام التقاعد العسكري الجديد 1442، فدعني أخبرك أنه النظام الساري على جميع المتقاعدين في المجال العسكري السعودي، الذين انتهت خدماتهم في السلك العسكري، لذا من بلغ هذه الفترة من انتهاء الخدمة سُمي متقاعدا، وحينها وجب له معاشا تقاعديا ومكافأة نهاية خدمة.

نظام التقاعد الطبي العسكري الجديد 1442:

في حال كان يرغب الشخص الملتحق بالسلك العسكري في المملكة العربية السعودية والذي لديه مشكلة طبية ملحّة، في أن يتقاعد، فقد سمحت له الجهات المختصة في المملكة بطلب التقاعد وفقا للشروط التالية:

يسمح للعسكري أن يتحصل فقط على نسبة 70 بالمائة من راتبه في حال ثبوت عدم لياقته الطبية بسبب التقدم في العمر، لذا يتم تسوية المعاش الخاص به، بعد طلبه للتقاعد في وقت مبكر عن الوقت المحدد له لانتهاء خدمته العسكري. يسمح للعسكري أن يتحصل على نسبة 80 بالمائة فقط من راتبه في حال ثبوت العجز الكلي له طبيا. أما في حال العجز الكلي طبيا، فإن العسكري المتقاعد يتحصل على راتب يتم تحديده على أساس راتب أعلى درجة في سلك الرواتب الخاص بالعساكر.

نظام التقاعد العسكري المدني السعودي الجديد 1442:

في حال كان يرغب الشخص الملتحق بالقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية في التقاعد العسكري المدني، يمكنه ذلك وفقا لعدة شروط وهي:

أن تمر فترة عشرون عاما فما فوق في الوظيفة الحكومية التي يشغلها، على أن لا يتم حساب الإجازات وفترات الانقطاع عن العمل ضمن تلك المدة. أن يتم الحصول على موافقة جهة العمل على التقاعد. أن يتم استثناء بعض حالات العجز الجزئي والكلي وكذلك حالات إصابات العمل من هذا النظام التقاعدي. في حال الفصل من العمل نتيجة تعرض الموظف لإصابة عمل أيًّا كان السبب لها. في حال الفصل من العمل نتيجة لضعف اللياقة البدنية عن العمل.

في حال الفصل نتيجة لقرار وزاري أو لسبب غير تأديبي بشرط ألا تقل مدة العمل عن 15 سنة.

شروط التقاعد العسكري الجديد 1442:

كانت قد حددت الجهات المختصة عدة شروط للتقاعد العسكري الجديد وهي:

مرور ثمانية عشر عاما في الخدمة، قبل أن تنتهي خدمة هذا العامل، أو أكثر من عشرين عاما في الخدمة العسكرية والمدنية، حينها يتم التقاعد العسكري. أن يكون الشخص المتقاعد قد اجتاز التقاعد الذي حددته المملكة.

في حال وفاة الشخص بصورة طبيعية، أو الوفاة نتيجة إصابته في العمل. أن يكون التقاعد ناتج عن غياب اللياقة اللياقة البدنية للشخص المتقاعد؛ وعادةً ما يحدث نتيجة العجز. في حال طلب الشخص نفسه التقاعد مبكرًا؛ بعد أن يقضي أكثر من 15 عامًا بشكل متواصل في عمله، بالإضافة إلى أنه يجب أن يقضي مدة لا تقل عن ثمانية سنوات في الخدمة العسكرية. في حال انتهاء الخدمة العسكرية بسبب العمل نفسه، ويجب أن يكون قد قضى الشخص 15 سنة، منها 8 سنوات في الخدمة العسكرية.

معايير حساب الراتب التقاعدي:

الشهادات العليا التي تحصل عليها الموظف.

اختلاف الوظيفة.

عدد سنوات الخدمة.

أسباب حرمان المتقاعد عن المعاش: