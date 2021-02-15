شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.