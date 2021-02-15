اخبار السعوديه

أبشر توضح طريقة رفع شكوى في حالة عدم وجود صورة للمخالفة المرورية المسجلة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن أبشر توضح طريقة رفع شكوى في حالة عدم وجود صورة للمخالفة المرورية المسجلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت منصة أبشر طريقة رفع الشكوى في حالة عدم وجود صورة للمخالفة المرورية التي تم تسجيلها.

وأوضحت المنصة، إنَّ المعترض في تلك الحالة، عليه مراجعة هيئة الفصل والجزاءات بشأن المخالفة.

وجاء ذلك ردًا من أبشر على تساؤل وردها من أحد المستفيدين تضمن: "تم تقييد مخالفة مرورية؛ فلما أردت التأكد من الصورة تبين أنَّه لايوجد صورة ورفعت اعتراض وتم رفضه؛ لذا اريد رفع شكوى لعدم الالتزام بأحقية الاعتراض لعدم وجود صورة؛ فأين يمكننا رفع شكوى؟" .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا