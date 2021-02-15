شكرا لمتابعة خبر عن أبشر توضح طريقة رفع شكوى في حالة عدم وجود صورة للمخالفة المرورية المسجلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت منصة أبشر طريقة رفع الشكوى في حالة عدم وجود صورة للمخالفة المرورية التي تم تسجيلها.

وأوضحت المنصة، إنَّ المعترض في تلك الحالة، عليه مراجعة هيئة الفصل والجزاءات بشأن المخالفة.

وجاء ذلك ردًا من أبشر على تساؤل وردها من أحد المستفيدين تضمن: "تم تقييد مخالفة مرورية؛ فلما أردت التأكد من الصورة تبين أنَّه لايوجد صورة ورفعت اعتراض وتم رفضه؛ لذا اريد رفع شكوى لعدم الالتزام بأحقية الاعتراض لعدم وجود صورة؛ فأين يمكننا رفع شكوى؟" .