شكرا لمتابعة خبر عن ‏وزير الصحة يكشف عن مفاجأة سارة للجميع عن لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

زف وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بشرى سارة للمواطنين والمقيمين بشأن لقاح كورونا.

وقال توفيق الربيعة:" وصلت دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض المملكة بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة ".

ودعا وزير الصحة، الجميع للتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، أعلن عن تسجيل 314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 341 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 363,926 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6438 حالة وفاة.