شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يوضح موقف المقيم المنتهية إقامته وحامل الخروج النهائي من التسجيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال تطبيق توكلنا أن من لديه هوية وطنية أو هوية خليجية أو إقامة منتهية، يمكنه التسجيل في التطبيق، في حين أن المقيم الذي لديه تاشيرة خروج نهائي لا يمكنه التسجيل في التطبيق.

وأوضح التطبيق عبر حسابه في تويتر أن التسجيل لحاملي هوية «زائر» يتطلب الوجود داخل المملكة وإدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد، وتحديد الجنسية، ومن ثم إدخال رقم الجوال وكلمة المرور، ويمكن للزائر تسجيل كل تابع برقم جوازه، وستظهر له الحالة الصحية الخاصة بكل تابع.

وأضاف أنه يسمح للمواطن والمقيم بتعديل التابعين والعمالة المنزلية الموجودين في نفس مكان السكن، من خلال اختيار الخدمات ثم أفراد الأسرة والمكفولين، مشيرا إلى أن الخدمات يتم تقديمها من خلال موقع «توكلنا» الإلكتروني، ومن خلال تطبيق توكلنا للأجهزة الذكية، ولا توجد منصات أو تطبيقات أخرى.