شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طريقة وصول الرسائل التحذيرية المصحوبة بنغمة صوتية مميزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رصد مقطع فيديو، طريقة وصول الرسائل التحذيرية المصحوبة بنغمة صوتية مميزة.

وكان الدفاع المدني أعلن عن إجراء اختبارات تجريبية وذلك بإرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عالٍ إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة، على بعض المدن والقرى ومنها ‎حريملاء و ‎العيينة.

يذكر أن الرسائل والتنبيهات ستظهر على شاشات أجهزة هواتف المواطنين والمقيمين، هي لتجربة المنصة، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية تحدد موعد بثها.