شكرا لمتابعة خبر عن " الزكاة " تكشف العناصر الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، عن العناصر الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية؛.

وشددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على ضرورة التأكد من صحة فاتورة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، أن من بين تلك العناصر: اسم وعنوان المتجر، التاريخ، الرقم الضريبي، ضريبة القيمة المضافة، توضيح السلع والخدمات المقدمة، بينما يمكنكم التبليغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة.