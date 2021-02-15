شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بوتين وولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الكرملين، اليوم الاثنين، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، بخصوص صفقة " أوبك+ ".

وأوضحت الرئاسة الروسية في بيان لها:" بوتين والأمير محمد بن سلمان أكدا تطلع روسيا والسعودية إلى مواصلة التنسيق المكثف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة ".

وأشارت:" بوتين بحث مع الأمير محمد بن سلمان تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما في ضوء الذكرى الـ95 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ".

وعبر الجانبان عن الاهتمام بتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، كما تناول الاتصال مكافحة جائحة كورونا، وإمكانية استخدام لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا في السعودية "، بحسب " روسيا اليوم ".

وتابعت الرئاسة الروسية، أن بوتين والأمير محمد بن سلمان تناولًا أيضًا الملفات الإقليمية وخاصة الأوضاع في سوريا ومنطقة الخليج.