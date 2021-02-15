شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحصيني يزف بشرى سارة لأهالي الرياض بشأن حالة الطقس المتوقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية في المملكة، أن تشهد منطقة الرياض أجواء جميلة وخطوات أمطار بدءًا من نهاية هذا الأسبوع.

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الرسالة للحديث عن توقعاته لحالة الطقس التي تشهدها معظم مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.

وكان مركز الأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.